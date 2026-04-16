Оклады врачей поднимут до 50% зарплаты

Правительство РФ совместно с представителями работодателей и профсоюзных организаций выпустило рекомендацию, согласно которой базовая часть (оклад) сотрудников здравоохранения должна составлять не менее половины от совокупного заработка. Об этом информирует агентство РИА Новости .

Как уточняется в материале, планируется реформировать систему начисления заработной платы таким образом, чтобы удельный вес оклада в общем доходе медработника достиг минимум 50% (без учета компенсаций). При этом итоговый уровень зарплаты не должен оказаться ниже, чем в предыдущем году.

Эти рекомендации направлены на удержание квалифицированных кадров в отрасли и повышение привлекательности труда в медицинской сфере.

Кроме того, для персонала, занятого во вредных или опасных условиях, предусмотрено обязательное увеличение заработной платы. Минимальная прибавка составит 4% от оклада, установленного для аналогичных должностей в нормальных условиях труда.

