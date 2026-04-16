Младенцы-неандертальцы были намного больше, чем современные люди

«Мы не можем сказать… насколько развитыми были… младенцы-неандертальцы… Но они были крупными», — отмечает Элла Бин из Академического колледжа Оно в Израиле.

Ученые изучили почти полный скелет младенца Амуд 7 (возраст — около 51 000–56 000 лет), найденный в пещере у Галилейского моря в 1992 году. Пол определить не удалось. По стадии прорезывания зубов и их структуре ребенку было около 6 месяцев. Однако длина костей и развитие мозга соответствуют современному 12–14-месячному ребенку. Та же тенденция подтвердилась у двух других юных неандертальцев из Сирии и Франции.

«Обнаружение одной и той же закономерности у трех разных младенцев… показывает, что это не случайно», — говорит Бин.

Таким образом, у младенцев неандертальцев и Homo sapiens были разные темпы роста, что говорит о более высоких энергозатратах у первых. К 7 годам различия исчезают. По мнению Бин, Амуд 7 все же ближе к 6 месяцам: в раннем детстве неандертальцы росли быстрее современных людей — вероятно, как адаптация к холоду (крупное тело лучше сохраняет тепло).

Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне добавляет: Амуд 7 заполняет важный пробел. Исследователи выделили три этапа роста: у новорожденных зубы и тело развиваются синхронно; у младенцев (как Амуд 7) — скачок роста тела и мозга при замедлении зубов; у детей старшего возраста синхронность возвращается, а мозг продолжает быстро расти.

Взрослые неандертальцы были примерно одного размера с Homo sapiens, «хотя и были невысокого роста», заключает Бин.

