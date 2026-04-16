«Врачи без лицензии»: почему россияне массово скупают антидепрессанты

Аналитики предоставили «Известиям» данные, свидетельствующие о значительном увеличении реализации антидепрессантов, нейролептиков (используемых при тяжелых психических патологиях) и транквилизаторов (назначаемых для борьбы с тревожными состояниями) на российском фармацевтическом рынке.

Согласно информации директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в январе–марте 2026 года граждане России приобрели на 22% больше антидепрессантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отмечается, что в 2025 году также наблюдался устойчивый рост — объем закупок данных лекарств превысил показатели 2024-го на 23%.

Врач-психиатр Игорь Лазарев в беседе с «Известиями» связал сложившуюся динамику с тем, что выписывать подобные средства все чаще стали не узкие специалисты, а врачи общего профиля.

«Часто такие препараты стали назначать врачи других специальностей — гастроэнтерологи, неврологи, терапевты. Но иногда они не знают всех нюансов их применения», — подчеркнул он.

В мониторинговой компании Headway Company уточнили для «Известий», что в 2025 году наибольшее количество антидепрессантов было реализовано в Москве, Красноярском крае и Санкт-Петербурге.

Кроме того, Николай Беспалов добавил, что продажи нейролептиков в 2025 году выросли на 11% по сравнению с 2024 годом.

