Телеканал CBS News обнародовал аудиозапись радиообмена, сделанную в аэропорту имени Рональда Рейгана неподалеку от Вашингтона. На записи отчетливо слышно, как диспетчер делает замечание двум пилотам, позволившим себе помяукать и полаять во время сеанса связи.

«Ребята, вам нужно вести себя профессионально», — призвал нарушителей к порядку авиадиспетчер, чьи подопечные имитировали кошачье мяуканье и собачий лай в прямом эфире.

По данным телеканала, инцидент произошел в вашингтонском аэропорту Рейгана 12 апреля.

Эта воздушная гавань считается одной из самых сложных и перегруженных в Соединенных Штатах. В последние годы аэропорт неоднократно оказывался в центре внимания из-за ряда серьезных происшествий. В частности, в январе 2025 года пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом. Жертвами трагедии стали все 67 человек, находившихся на борту обоих летательных аппаратов, включая нескольких российских фигуристов. Эта катастрофа признана крупнейшей в США за последние 15 лет.

