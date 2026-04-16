Названы три законные причины отказа в выдаче вклада

«Банк может законно не выдать деньги в трех базовых случаях: если на деньги наложен арест, если клиент не прошел идентификацию, либо операция остановлена по 115-ФЗ как подозрительная. В остальных ситуациях действует статья 837 ГК РФ: вклад должен быть выдан по первому требованию», — пояснила эксперт.

Также с апреля 2026 года действуют валютные ограничения ЦБ: наличными можно снять не более 10 тысяч долларов в одном банке, остальное выдадут в рублях. Юридически это не отказ, но клиенту важно знать о таком порядке.

