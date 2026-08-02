Спасение в первые часы: где и как в Крыму оказывают экстренную помощь при нейротравмах
Врач Семкин рассказала об экстренной нейропомощи в Симферополе
Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6 является ключевым центром Крыма по оказанию экстренной медицинской помощи пациентам с травмами головного и спинного мозга. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал заведующий отделением нейрохирургии Константин Семкин, пишет Крым24.
Оснащение больницы и квалификация специалистов
- Специализация медучреждения: В отличие от Республиканской больницы им. Семашко, именно 6-я городская больница Симферополя специализируется на срочном приеме и хирургическом лечении пациентов с экстренными нейротравмами.
- Инфраструктура: В больнице функционирует специализированное нейрохирургическое отделение на 30 коек, а также отдельный реанимационный блок.
- Высокотехнологичное оборудование: Отделение оснащено современной диагностической и хирургической техникой, включая компьютерные (КТ) и магнитно-резонансные томографы (МРТ), операционные микроскопы и навигационные системы для проведения сложных операций.
- Врачебный состав: По словам Семкина, уровень подготовки местной команды нейрохирургов превышает средние показатели по стране, что позволяет выполнять полный цикл экстренной высокотехнологичной помощи.