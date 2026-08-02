Россиянку госпитализировали в Китае после укуса ядовитого жука

Молодая россиянка, отдыхавшая в Шанхае, оказалась в больнице после того, как прихлопнула на руке ядовитого жука. Сначала девушка почувствовала жжение, затем появилось огромное красное пятно, а спустя несколько дней – волдыри и невыносимая боль, напоминающая ожог. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на SHOT.

Елизавета из Таганрога проводила отпуск в отеле Шанхая, когда внезапно ощутила резкое жжение на руке. На коже сидел небольшой жук – девушка машинально прихлопнула его, но уже утром на месте укуса расплылось багровое пятно. Боль усилилась до состояния ожога, а через три дня появились волдыри.

В местной больнице туристке поставили диагноз: она раздавила томката – жука-стафилинида, которого в народе называют пожарником. Эти насекомые не кусаются, но при раздавливании выделяют педерин – сильный токсин, который вызывает дерматит. Воспаление может длиться месяцами, а при отсутствии своевременного лечения возможны лихорадка и воспаление суставов.

Томкаты широко распространены в странах Азии – во Вьетнаме, на Бали и в Китае. Врачи напоминают: при встрече с такими насекомыми их нельзя давить, лучше аккуратно сдуть или стряхнуть. Сейчас состояние девушки под контролем медиков.