Продуманная стратегия: почему древние охотники предпочитали самок мамонтов опасным самцам

Археологический спор длиною в век: Исследование дает весомый аргумент в пользу того, что крупногабаритные скопления костей мамонтов на стоянках Палеолита (возрастом 20–30 тыс. лет) — это результат систематической и продуманной охоты, а не банального сбора остатков естественно погибших гигантов.

Причина преобладания самцов в естественной среде: Взрослые самцы мамонтов вели одиночный образ жизни и уходили дальше от стад, из-за чего чаще попадали в природные ловушки и погибали без участия человека (аналогичное поведение наблюдается у современных бизонов, медведей и слонов).

Почему охотники выбирали самок: Меньший риск и мобильность: Самки были уступали самцам в размерах и весе, а наличие детенышей снижало скорость передвижения стада и делало их более уязвимой и безопасной добычей. Предсказуемость маршрутов: Самки с потомством передвигались по постоянным сезонным тропам. Древние охотники знали эти пути и устраивали засады в местах их миграции.