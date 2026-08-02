Продуманная стратегия: почему древние охотники предпочитали самок мамонтов опасным самцам
Ученые Центр палеогенетики Стокгольма доказали систематическую охоту на самок ма
Международная команда палеогенетиков и эволюционных генетиков под руководством Ханны Мутс (Hannah Moots) из Центра палеогенетики в Стокгольме опубликовала результаты исследования ДНК 521 шерстистого мамонта. Ученые выяснили, что на палеолитических стоянках древних людей среди костей мамонтов 70% составляли самки, в то время как среди животных, погибших естественной смертью, 66,5% составляли самцы, пишет naked-science.ru.
Главные выводы и научная ценность работы
Археологический спор длиною в век: Исследование дает весомый аргумент в пользу того, что крупногабаритные скопления костей мамонтов на стоянках Палеолита (возрастом 20–30 тыс. лет) — это результат систематической и продуманной охоты, а не банального сбора остатков естественно погибших гигантов.
- Причина преобладания самцов в естественной среде: Взрослые самцы мамонтов вели одиночный образ жизни и уходили дальше от стад, из-за чего чаще попадали в природные ловушки и погибали без участия человека (аналогичное поведение наблюдается у современных бизонов, медведей и слонов).
- Почему охотники выбирали самок: Меньший риск и мобильность: Самки были уступали самцам в размерах и весе, а наличие детенышей снижало скорость передвижения стада и делало их более уязвимой и безопасной добычей. Предсказуемость маршрутов: Самки с потомством передвигались по постоянным сезонным тропам. Древние охотники знали эти пути и устраивали засады в местах их миграции.
- Влияние на вымирание вида: Постоянная и направленная охота именно на самок критически снижала способность популяций мамонтов к воспроизводству, что могло стать одним из ключевых факторов их постепенного исчезновения.