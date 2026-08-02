Суд назначил меру пресечения турку за убийство 28-летней россиянке в Сербии

Суд Белграда арестовал 24-летнего гражданина Турции по подозрению в убийстве 28-летней россиянки Людмилы Турковой – тело девушки нашли в дорожном чемодане, выброшенном в канал Визель.Об этом пишет Telegraf.

Трагедия произошла в Белграде 26 июля. По данным следствия, девушка пришла в арендованную квартиру в районе Борча около 5:30 утра, где ее ждал подозреваемый К.Е. – турок, задержанный позже в аэропорту. В течение часа он задушил гостью предметом одежды, обмотав его вокруг шеи, после чего спрятал тело в чемодан и выбросил в канал Визель. По некоторым данным, останки были расчленены.

Людмила Туркова – уроженка Санкт-Петербурга, работала барменом, промоутером и моделью. Она приехала в Сербию 23 июля навестить подруг, которые жили в Белграде последние два месяца. В последний раз близкие слышали ее около 23:15 25 июля – она писала, что идет в ночной клуб на Палилуле. Затем связь прервалась.

Подозреваемый на допросе свою вину отрицает. Высшая прокуратура Белграда добивалась его ареста, ссылаясь на возможность побега, давления на свидетелей и новых преступлений. Ему предъявлено обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами, что грозит сроком до 40 лет тюрьмы.