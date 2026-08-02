Звонок из морга и перевод миллионов: аферисты жестоко нажились на горе вдовы

В Оренбургской области мошенники похитили почти ₽3 млн у вдовы, представившись сотрудниками морга и запугав ее несуществующим уголовным делом. Женщина поверила аферистам, передала деньги курьеру, которого позже задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Схема оказалась классической, но оттого не менее жестокой. Жительнице Оренбуржья позвонил неизвестный, назвался работником морга и попросил код из СМС якобы для возврата вещей покойного мужа – женщина продиктовала его. Следом раздался второй звонок: другой аферист сообщил, что на ее счет упало ₽2,8 млн и теперь ей грозит уголовное дело. Чтобы избежать наказания, требовалось «вернуть» деньги.

Потерпевшая обналичила средства, упаковала их и передала приехавшему курьеру. Однако полицейские быстро вышли на след посредника – мужчина признался, что перевел всю сумму своему куратору. Обманутая вдова обратилась в полицию, ведется расследование.