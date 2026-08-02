Угроза миновала: в Тюменской области официально отменили режим беспилотной опасности
Губернатор Моор сообщил о снятии режима опасности БПЛА в Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об отмене режима беспилотной опасности на территории региона. Особый режим вводился для обеспечения безопасности населения и оперативного реагирования экстренных служб, пишет РИА Новости.
Хронология и детали действовавших ограничений
- Время действия: Режим опасности БПЛА был введен после 10:00 по московскому времени и сохранялся на протяжении около 8 часов.
- Официальное заявление: Глава региона объявил о снятии ограничений в своем официальном канале на платформе «Макс».
- Текущая обстановка: На данный момент режим полностью отменен, угроза атаки беспилотников снята, все службы региона продолжают работу в штатном режиме.