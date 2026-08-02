Критический уровень в резервуарах: два города и десятки поселков Дона внезапно остались без воды
Министр ЖКХ Пшеничная сообщила о прекращении подачи воды в Гуково и Зверево
Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила о масштабном прекращении подачи холодной воды в городах Гуково и Зверево, а также в ряде населенных пунктов Каменского и Красносулинского районов. Причиной ЧП стал выход из строя скважин верхнего яруса и критическое падение уровня воды в резервуарах насосных станций НС2, НС3 и НС4, пишет Царьград.
Зона отключения и организация подвоза воды
- Затронутые территории:
- Города Гуково и Зверево.
- Каменский район: хутора Старая Станица, Малая Каменка, Волченский, поселки Гундоровский, Рубежный.
- Гуковское и Алмазненское направления: хутор Ясный, мкр. Алмазный, поселок Первомайский.
- Красносулинский район: станица Замчалово, хутора Тацин, Комиссаровка, Холодный Плес, Лихой, Марс, Платово, Васецкий, Бобров, Украинский, Гуково, поселки Розет, Чичерино, а также поселки Шахты № 24 и № 26.
- Сроки восстановления: Завершить ремонтные работы и восстановить гидравлический режим планируется до 24:00 2 августа.
- Помощь населению: На время проведения аварийно-восстановительных работ организуется подвоз питьевой воды жителям по индивидуальным и коллективным заявкам.