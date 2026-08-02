Жара бьет по сосудам: почему летом часто идет кровь из носа

Летняя жара, сухой воздух и работающие кондиционеры нередко становятся причиной носовых кровотечений. Почему это происходит, как правильно остановить кровь и в каких случаях нельзя откладывать визит к врачу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-отоларинголог Наталья Лямкина.

Почему летом носовые кровотечения случаются чаще

В жаркое время года слизистая оболочка носа быстрее пересыхает. Из-за этого кровеносные сосуды становятся более ломкими и легко повреждаются.

«От высокой температуры кровеносные сосуды расширяются, а резкие перепады давления, механические воздействия, например, частое чихание при аллергии на пыльцу или неаккуратное сморкание, могут привести к их повреждению. В результате возникает носовое кровотечение», — объяснила Лямкина.

Во время жары организм старается охладиться, поэтому сосуды расширяются, чтобы усилить теплоотдачу. Однако одновременно слизистая носа теряет влагу. Из-за испарения влаги оболочка истончается, а стенки капилляров становятся менее эластичными и более хрупкими, добавила врач.

Кондиционер повышает риск

Опасность представляет не столько сам холодный воздух, сколько его сухость. Во время работы кондиционер осушает помещение, а вместе с этим — и слизистую оболочку носа.

«В норме оболочка покрыта тонким слоем слизи, которая защищает сосуды и сохраняет их эластичность, но под воздействием кондиционера этот защитный барьер исчезает, что приводит к высыханию и истончению слизистой, капилляры становятся более уязвимыми», — отметила врач.

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Как правильно остановить кровь

При носовом кровотечении эксперт посоветовала действовать следующим образом:

Наклонить голову вперед, а не запрокидывать назад;

Плотно зажать крылья носа пальцами на 10–15 минут, не отпуская;

Приложить холод к переносице — это поможет сузить сосуды и быстрее остановить кровотечение.

Использовать вату специалист не советует. Она пропитывается кровью и прилипает к слизистой, поэтому при извлечении можно повредить образовавшийся тромб и спровоцировать повторное кровотечение.

Когда необходимо обратиться к врачу

Отоларинголог порекомендовала не откладывать обращение за медицинской помощью, если:

Кровь не удалось остановить в течение 20 минут после плотного зажатия крыльев носа;

Кровотечения повторяются регулярно без очевидной причины;

Кровь течет обильно, струей или выходят крупные сгустки;

Кровотечение возникло после удара по голове или носу;

Появились выраженная слабость или головокружение;

Одновременно наблюдается высокое давление, которое не удается снизить.

Летняя жара может не только ухудшить самочувствие, но и изменить действие привычных лекарств. Врачи рассказали, какие препараты требуют особой осторожности в жаркую погоду.