Российские мужчины массово бросились уменьшать грудь

В России за год на 30% вырос спрос на операции по уменьшению груди у мужчин – врачи связывают это не только с ожирением и гормональными сбоями, но и с побочными эффектами популярных лекарств: антидепрессантов, мочегонных, препаратов от тошноты и для ЖКТ. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza.

Хирурги отмечают настоящий бум обращений по поводу гинекомастии – увеличения грудных желез у мужчин. Если раньше основными причинами называли лишний вес и нарушение гормонального фона, то теперь в списке появились и медикаменты. Особое внимание врачи обращают на домперидон, который входит в состав многих средств от тошноты и проблем с ЖКТ.

Впрочем, не у всех пациентов, принимающих эти препараты, развивается гинекомастия – многое зависит от дозы, длительности приема и особенностей организма. К операции чаще всего прибегают, когда грудь становится эстетически заметной и причиняет физический или психологический дискомфорт.

Цены на процедуру разнятся: в Москве она обойдется в ₽150–185 тыс., в Санкт-Петербурге – ₽60–180 тыс. Некоторые мужчины предпочитают альтернативу – гормональную терапию, чтобы обойтись без скальпеля.