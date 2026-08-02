Ошибка или традиция: богословы ответили, можно ли крепить фото на могильный крест
В сети появилась позиция РПЦ по вопросу фотографий на могильном кресте
Размещение фотографий умерших на кладбищенских крестах долгие годы вызывает споры среди верующих. Священнослужители дали разъяснения, где провели грань между историческими традициями канона и современной церковной практикой, пишет ИА «Кулик».
Исторический контекст и отношение канонов
- Исторические истоки: Изначально в христианской традиции практика установки портретов или фотографий на крестах отсутствовала. Массовое распространение этот обычай получил в советский период, когда религиозные символы нередко заменялись памятными плитами и стелами с портретами.
- Дореволюционные традиции: До революции установка портрета на могильном кресте считалась отступлением от церковных канонов. Сегодня наблюдается возврат к классическим традициям, когда на могиле устанавливают лаконичный православный крест.
- Современный взгляд Церкви: В настоящее время размещение фотографии рядом с крестом или на нем не считается грехом или каноническим нарушением. Портрет рассматривается как символ памяти, уважения и сохранения образа усопшего для молящихся близких.