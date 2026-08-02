Ошибка или традиция: богословы ответили, можно ли крепить фото на могильный крест

Исторические истоки: Изначально в христианской традиции практика установки портретов или фотографий на крестах отсутствовала. Массовое распространение этот обычай получил в советский период, когда религиозные символы нередко заменялись памятными плитами и стелами с портретами.

Дореволюционные традиции: До революции установка портрета на могильном кресте считалась отступлением от церковных канонов. Сегодня наблюдается возврат к классическим традициям, когда на могиле устанавливают лаконичный православный крест.