Уличная лавочка в Москве превратилась для прохожего в электрический стул

На западе Москвы мужчина получил сильные ожоги, просто сев на уличную лавочку – под ней произошел взрыв электрокабеля, сообщает РЕН ТВ . Инцидент случился на улице Герасима Курина, пострадавший госпитализирован.

Обычное утро на улице Герасима Курина обернулось ЧП. Мужчина присел на лавочку, и в этот момент раздался громкий хлопок – по предварительным данным, под землей взорвался электрический кабель. В результате горожанин получил ожоги рук, его состояние пока не уточняется.

На месте работают экстренные службы, выясняются причины аварии. Специалисты проверяют состояние подземных коммуникаций и устанавливают, почему произошло короткое замыкание.