Дешевле «китайцев» на старте: в РФ привезли надежный кроссовер Chevrolet из Кореи
ЗР: названы цены на Chevrolet Trax с классическим автоматом в регионах России
В Россию по каналам параллельного импорта начали поставлять бюджетный компактный кроссовер Chevrolet Trax (2-го поколения), выпускаемый на заводе General Motors в Южной Корее. Модель позиционируется как прямая альтернатива популярным китайским кроссоверам уровня Haval Jolion и Chery Tiggo 7, пишет За рулем.
География цен и разброс по регионам
Стоимость автомобиля напрямую зависит от логистической цепочки и наличия машины на складе у дилера:
- Южная Корея (стартовая цена): от 21 550 000 вон (ок. 1,16 млн рублей).
- Владивосток (под заказ): от 1 600 000 рублей за исполнение 1RS.
- Владивосток (комплектация 2RS): от 2 134 000 рублей.
- Новосибирск: от 2 260 000 рублей.
- Омск: от 2 380 000 рублей.
- Находка: от 2 450 000 рублей.
- Москва (из наличия): от 3 200 000 до 3 280 000 рублей за топовые русифицированные версии с пакетом теплых опций и вентиляцией.