Дешевле «китайцев» на старте: в РФ привезли надежный кроссовер Chevrolet из Кореи

ЗР: названы цены на Chevrolet Trax с классическим автоматом в регионах России

Общество

В Россию по каналам параллельного импорта начали поставлять бюджетный компактный кроссовер Chevrolet Trax (2-го поколения), выпускаемый на заводе General Motors в Южной Корее. Модель позиционируется как прямая альтернатива популярным китайским кроссоверам уровня Haval Jolion и Chery Tiggo 7, пишет За рулем.

География цен и разброс по регионам

Стоимость автомобиля напрямую зависит от логистической цепочки и наличия машины на складе у дилера:

  • Южная Корея (стартовая цена): от 21 550 000 вон (ок. 1,16 млн рублей).
  • Владивосток (под заказ): от 1 600 000 рублей за исполнение 1RS.
  • Владивосток (комплектация 2RS): от 2 134 000 рублей.
  • Новосибирск: от 2 260 000 рублей.
  • Омск: от 2 380 000 рублей.
  • Находка: от 2 450 000 рублей.
  • Москва (из наличия): от 3 200 000 до 3 280 000 рублей за топовые русифицированные версии с пакетом теплых опций и вентиляцией.

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