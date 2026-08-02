Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» разгромную победу над «Оренбургом»
Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» разгромную победу над «Оренбургом»
Петербургский «Зенит» одержал уверенную гостевую победу над «Оренбургом» со счетом 3:0 в матче 2-го тура Российской премьер-лиги сезона 2026/27. Главным героем встречи на стадионе «Газовик» стал полузащитник «сине-бело-голубых» Максим Глушенков, забивший все три мяча и оформивший первый хет-трик текущего чемпионата.
Ключевые события матча и турнирный контекст
- Бенефис Глушенкова: Полузащитник отличался на 6-й, 58-й и 66-й минутах встречи, записав на свой счет первый хет-трик нового сезона РПЛ и взяв награду лучшему игроку матча.
- Уверенный старт чемпиона: Действующий чемпион «Зенит» демонстрирует отличную результативность: после крупной победы над «Акроном» (5:0) в 1-м туре команда набрала 6 очков с общей разницей мячей 8:0.
- Предыдущий тур соперников: В 1-м туре «Оренбург» вдесятером обыграл «Ростов» (2:1) благодаря историческому голу 18-летнего Андрея Касаджикова на 94-й минуте.
- Календарь 3-го тура: 9 августа «Оренбург» сыграет на выезде с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с дебютантом Премьер-лиги — московской «Родиной».