Застолье без взрослых закончилось больницей: подробности нападения школьницы на сверстниц в Башкирии
Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения на двух девочек в Стерлитам
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту поножовщины с участием несовершеннолетних в Стерлитамаке, пишет bash.news.
Обстоятельства происшествия
- Детали конфликта: По предварительным данным следствия, в квартире без присмотра взрослых находились три девочки-подростка, которые распивали алкогольные напитки.
- Поножовщина и госпитализация: В ходе возникшей ссоры одна из школьниц достала нож и нанесла ранения двум своим сверстницам. Пострадавшие подростки были экстренно госпитализированы.
- Реакция следствия: Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.