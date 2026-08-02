Застолье без взрослых закончилось больницей: подробности нападения школьницы на сверстниц в Башкирии

Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения на двух девочек в Стерлитам

Общество

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту поножовщины с участием несовершеннолетних в Стерлитамаке, пишет bash.news.

Обстоятельства происшествия

  • Детали конфликта: По предварительным данным следствия, в квартире без присмотра взрослых находились три девочки-подростка, которые распивали алкогольные напитки.
  • Поножовщина и госпитализация: В ходе возникшей ссоры одна из школьниц достала нож и нанесла ранения двум своим сверстницам. Пострадавшие подростки были экстренно госпитализированы.
  • Реакция следствия: Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
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