Жара установила третий температурный рекорд лета в Москве

В Москве температура воздуха в третий раз за лето достигла отметки +30°C – данные с метеостанции ВДНХ зафиксировали этот показатель в 14:00. До этого такая жара наблюдалась лишь дважды: 10 июня и 2 июля, однако синоптики предупреждают, что в течение дня столбики могут подняться до +32°C.

Лето в столице продолжает испытывать жителей на прочность. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр, в третий раз за сезон термометры преодолели рубеж +30°C. До этого показатели на этой отметке фиксировались 10 июня и 2 июля, а в отдельные дни, например 11–13 июня, воздух прогревался до +29,7–29,9°C, почти достигая порога «сильной жары».

Сейчас в городе действует оранжевый уровень погодной опасности до 18:00 – он означает, что погода может быть неблагоприятной с риском стихийных бедствий и материального ущерба. В Гидрометцентре напоминают: для Москвы критерий «сильной жары» – это +30°C (для других регионов планка выше – +35°C). Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, пить больше воды и избегать длительного пребывания на солнце.