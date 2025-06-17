«Бенфику» спасли ветераны-аргентинцы, американские зрители проигнорировали «Челси»: что происходит на клубном ЧМ

На клубном чемпионате мира по футболу, который проходит в США, состоялись очередные матчи группового этапа.

В матче с аргентинским клубом «Бенфику» спасли аргентинцы

Матч между «Бока Хуниорс» и «Бенфикой» завершился бодрой ничьей ­— 2:2.

Аргентинский клуб повел в середине тайма после голов Мигеля Мерентьеля и Родриго Баттальи, но затем за дело взялись аргентинские игроки «Бенфики». В компенсированное к первому тайму время Анхель Ди Мария реализовал пенальти, а в концовке матча Николас Отаменди сравнял счет.

37-летний Ди Мария доигрывает последние матчи за «Бенфику», после клубного чемпионата мира он вернется в родной «Росарио».

В группе С положение становится запутанным уже после первого тура. Явным фаворитом выглядит «Бавария», явным аутсайдером ­— полулюбительский новозеландский «Окленд». А «Бенфике» и «Бока Хуниорс», вероятно, придется бороться, теперь уже заочно, за вторую путевку.

«Челси» победил при полупустых трибунах

Фото: [ ФИФА ]

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением после первого матча турнира, в котором назвала ошеломительным успех встречи между «Интером Майами» и «Аль Ахли» (0:0). Стартовая встреча собрала аншлаг. Но организаторы не все учли. Раннее начало некоторых матчей вызывает недовольство игроков и зрителей. В частности, на нещадную жару жаловался главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

Встреча «Челси» и «Лос-Анджелеса» проходила в Атланте как раз в солнцепек, и 70-тысячная арена заполнилась менее чем на треть.

Игра получилась небогатой на яркие события, при этом преимущество европейской команды не вызывало сомнений. В первом тайме Педру Нету красивым ударом открыл счет. Во второй половине новичок «Челси» Лиам Делап нашел передачей Энцо Фернандеса, и тот установил окончательный результат — 2:0.

Бывший спартаковец и будущий зенитовец в деле

Фото: [ ФИФА ]

Очевидно, что в группе D, где выступает «Челси» борьба за лидерство развернется между английским клубом и «Фламенго». Бразильцы в стартовом матче спокойно разобрались с тунисским «Эсперансом» — 2:0.

На 17-й минуте уругваец Джорджиан де Арраскаэта открыл счет после паса Луиса Араужо, а на 70-й минуте уже сам Араужо закрепил победный результат.

В составе «Фламенго» весь матч провел бывший спартаковец Айртон, заслуживший высокие оценки. Центральный полузащитник Жерсон, который после клубного чемпионата мира может перейти в «Зенит», вышел в старте и был заменен на 65-й минуте.