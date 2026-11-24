35-летнего Артем Чекалин покинул следственный изолятор (СИЗО) 22 ноября: его отправили к месту отбывания наказания. Однако конечная точка маршрута пока неизвестна даже его родственникам и адвокатам. Подробности этапирования в комментарии Super раскрыл защитник осужденного Сергей Гуров.

По словам адвоката, информация о перемещении заключенных относится к государственной тайне. Поэтому ни родственники, ни представители защиты не могут заранее узнать, в какую именно колонию направляют человека.

«Родственники и адвокаты узнают о том, куда именно этапировали осужденного, только тогда, когда он туда прибудет», — заявил Гуров.

Сроки этапирования также невозможно предсказать, добавил юрист. Продолжительность пути зависит от маршрута и организации перевозки. В этот период, добавил Гуров, связаться с Чекалиным не получится.

При этом адвокат объяснил, что после завершения этапа Артем сможет возобновить общение с семьей — такую возможность предусматривает Уголовно-исполнительный кодекс.

Адвокат также подтвердил, что Чекалин сможет претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО).

Напомним, 13 апреля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере ₽194,5 млн. Его признали виновным в переводе за границу более ₽251 млн й с использованием подложных документов.

Ранее журналист Отар Кушанашвили высказался о помиловании Валерии Чекалиной.