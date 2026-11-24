Даже умеренный дефицит цинка может нарушать состав кишечной микрофлоры и способствовать развитию воспаления в кишечнике. Об этом сообщает журнал Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.

К такому выводу пришли исследователи из Корнеллского университета в США, поставив опыты на мышах. На протяжении трех недель животных кормили кормом с обычным или пониженным содержанием цинка. Нехватка микроэлемента была умеренной, поэтому внешне мыши не выглядели больными. После этого ученые проанализировали, как изменились состав кишечных бактерий и активность генов в разных отделах кишечника.

Оказалось, что дефицит цинка действует на тонкий и толстый кишечник по-разному. В тонком отделе падали разнообразие бактерий и активность генов, отвечающих за всасывание питательных веществ. В толстом, наоборот, росло число потенциально опасных микроорганизмов, в том числе Clostridioides difficile, которая может вызывать тяжелые кишечные инфекции, а активность генов, поддерживающих структуру тканей, снижалась.

В обоих отделах кишечника ученые зафиксировали признаки активации иммунных механизмов, связанных с воспалением. По их мнению, при длительной нехватке цинка такие сдвиги могут повышать риск хронических болезней пищеварительной системы.

При этом специалисты предупредили: дополнительный прием цинка полезен не всегда, поскольку некоторые болезнетворные бактерии тоже используют этот микроэлемент для своей жизнедеятельности.

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