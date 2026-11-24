Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского угрозой для действующих властей США. Об этом он написал в соцсети.

По словам Дмитриева, высказывание Зеленского представляет собой слегка завуалированную угрозу администрации президента США Дональда Трампа.

Так спецпредставитель Путина прокомментировал слова украинского лидера о том, что США ставят себя в очень неприятное положение, якобы придерживаясь одного курса с Россией и пытаясь заставить Украину пойти на невыгодные компромиссы.

Ранее стало известно, что потери бюджета Украины от ударов достигли ₴70 млрд и обрушили бюджет.