«Бетис» поборется за первый в истории клуба еврокубок: знают, как обыграть «Челси»

В среду, 28 мая, в финале Лиги конференций сыграют испанский «Бетис» и английский «Челси».

Путь к финалу

Финальный матч пройдет в польском Вроцлаве. Занятно, что оба финалиста в четвертьфинале играли с польскими клубами. «Челси» прошел «Легию» (3:0, 1:2), «Бетис» одолел «Ягеллонию» (2:0, 1:1).

В полуфинале более серьезный соперник был у севильцев — «Фиорентина». «Бетис» справился ­— 2:1, 2:2 — и впервые в своей истории оказался в финале еврокубка. «Челси» предсказуемо обыграл шведский «Юргорден» — 4:1, 1:0.

Уже горячо

Фото: [ ФК «Бетис» ]

Накануне во Вроцлаве произошли столкновения испанских и английских болельщиков. В сети появилось видео с массовой дракой. Вначале на площади Вроцлава фанаты бросались бутылками, стаканами и стульями, позаимствованными в расположенном рядом ресторане. После «артподготовки» стороны сошлись в рукопашной схватке.

Вскоре на площадь прибыла местная полиция. Хулиганов разогнали с помощью перцовых баллончиков.

Как обыграть «Челси»

Фаворитом в матче считается английский клуб. «Челси» финишировал четвертым в РПЛ и в последнем туре завоевал путевку в Лигу чемпионов в будущем сезоне.

«Бетис» также останется в еврокубках. Команда заняла шестое место в Ла Лиге и выступит в Лиге Европы.

Перед матчем капитан «Бетиса» Иско отметил, что испанский клуб не может сравниться с «Челси» по финансовым возможностям, но это не делает его обреченным.

Фото: [ ФК «Бетис» ]

«У „Бетиса“ больше стремления. Мечта об этом матче, об этом финале, о возможности вписать новую главу в своей истории. Незадолго до решающей игры ты невольно начинаешь визуализировать себе эпизоды матча. Но главное — оставаться внимательным. Это будет очень непростая встреча», — сказал Иско, пять раз выигрывавший Лигу чемпионов с «Реалом».

Ранее в официальных матчах «Бетис» и «Челси» встречались 20 лет назад на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды обменялись домашними победами: в Севилье было 1:0, в Лондоне — 4:0.