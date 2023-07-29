Безруков, Гусева, Маковецкий: стало известно, какие звезды выступят на литературном опен-эйре в Подмосковье

На Подмосковье надвигается лавина лирики и чувственных стихов – в третий раз в усадьбе Мураново пройдет литературный опен-эйр «Проект: ПОЭТ». Так что забивайте даты в своем ежедневнике – 11 и 12 августа. Фестиваль впервые пройдет в два дня, и состав чтецов и выступающих поистине впечатляет. Будут Сергей Безруков, Елизавета Арзамасова, Сергей Маковецкий, Антон Лаврентьев и другие российские звезды. Называем еще пять причин, почему вам стоит поехать в Мураново.

Причина № 1. Услышать исповедь Есенина в исполнении главного «Бригадира» страны

В первый день литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ» выступит народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. Он представит музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь» (16+), рассказывающий о судьбе великого русского поэта Сергея Есенина.

­Помимо стихотворений, со сцены прозвучат ударные рок-композиции, зажигательное танго и лирические баллады. Разные стили и жанры искусства объединены, чтобы показать, насколько многогранным был сам Есенин.

Причина № 2. Послушать поэзию от звезд кино и эстрады

Второй день фестиваля также будет богат на творческие встречи: пройдут поэтические беседы и художественные чтения известных российских актеров и поэтов. Произведения прочитают народный артист России Сергей Маковецкий, актриса и «Папина дочка» Елизавета Арзамасова, музыканты Антон Лаврентьев, Алина Астровская и чтец Ольга Сычева.

Фото: [ ©Екатерина Чеснокова/РИА Новости ]

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева исполнит литературно-музыкальные композиции, а поэтесса Юлия Мамочева представит публике свои стихотворения. Ближе к вечеру гостей фестиваля своей музыкой будут радовать группа «Пятеро» и необычный творческий дуэт, состоящий из диджея и скрипачки.

Причина № 3. Не растеряться на «Открытом микрофоне»

Не только известные артисты будут читать популярные стихотворения: на протяжении двух дней опен-эйра каждый желающий сможет продемонстрировать свой талант широкой публике.

«В рамках нашего фестиваля пройдет «Открытый микрофон», – рассказал директор ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» Михаил Новиков. – Каждый писатель, поэт или чтец сможет выступить со своим номером на сцене «Проект: ПОЭТ».

Лучшим выступающим будут вручены подарки от парт­неров-издательств фестиваля: это книги классиков и современных авторов.

Фото: [ Дмитрий Белицкий/Подмосковье Сегодня ]

Причина № 4. Посмотреть фильм с Пореченковым

Фестиваль удивит не только обширной поэтической программой: в этом году впервые запланирован кинопоказ на большом экране под открытым небом. Зрителям покажут новый фильм-экранизацию поэмы Николая Мельникова «Русский крест».

«Это дебютная полнометражная работа режиссера Эдуарда Боякова, – рассказал Михаил Новиков. – Картина поистине уникальна для российского кинематографа и представляет собой смелый авторский эксперимент, а на протяжении всего фильма герои говорят четверостиши­ями из поэмы».

На большом экране появится актер Михаил Пореченков, исполняющий главную роль в фильме.

Фото: [ Дмитрий Белицкий/Подмосковье Сегодня ]

Причина № 5. Научиться играть в крокет

Участников также ждет разнообразие мастер-классов: гости фестиваля смогут научиться игре в крокет (это фишка усадьбы), освоят азы гончарного мастерства, смогут взять уроки по росписи пряников, игрушек из дерева и фигурок из гипса.

«Также мастера научат изготавливать ароматные подушечки, тряпичные игрушки, керамические изделия и даже украшения в технике Тиффани», – добавил директор «Креативного бюро «Регион».

Бонус-причина. Вкусно поесть

Одним творчеством сыт не будешь. Поэтому в этом году на фестивале организуют расширенную зону фуд-корта с множествами блюд и масштабную дегустацию вкуснейшего сбитня.

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