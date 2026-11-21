37-летняя Анна Шукшина, дочь российской актрисы Марии Шукшиной и внучка покойной Лидии Феодосеевой Шукшиной, прокомментировала появившиеся слухи об осложнениях после пластической операции, передает Super.

Девушка рассказала о перенесенных вмешательствах и объяснила, почему решила изменить некоторые черты лица. По ее словам, восстановление проходило на фоне нескольких проблем со здоровьем.

«Я сделала липосакцию подбородка, у меня там образовалась жировая ловушка. Пришлось вырезать», — рассказала Анна.

Кроме того, Шукшиной удалили грыжи под глазами. Их появление спортсменка связала с интенсивными физическими нагрузками, в частности с выполнением жима штанги лежа.

Коррекция подбородка и щек обошлась девушке примерно в ₽200 тысяч. При этом решение сделать операцию было связано не только с внешними изменениями. Из-за перенесенной операции Анна также не смогла присутствовать на похоронах своей бабушки.

Помимо проблем с лицом, у Шукшиной диагностировали пупочную грыжу. Ее девушка также связывает с занятиями тяжелой атлетикой и большими физическими нагрузками.

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