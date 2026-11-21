34-летний певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов не исключил, что в будущем его известные композиции могут получить версии на иностранных языках. Об этом артист заявил в интервью РИА Новости.

При этом Дронов обратил внимание на одну из главных сложностей подобной работы. По его словам, при исполнении композиций на других языках необходимо уделять особое внимание правильному произношению. Артист считает, что даже при хорошей музыкальной подготовке важно тщательно прорабатывать звучание каждого иностранного слова.

«Например, три солистки, которые исполняли мою песню "Встанем" на приеме, где были наш президент Владимир Владимирович Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, исполнили песню филигранно, в плане фонетики все было четко проработано», — подчеркнул Ярослав.

Отдельно артист высказался об отношении к критике. Негативные комментарии, по его словам, он воспринимает с иронией, называя подобные высказывания «бредом чистой воды». При этом певец считает, что постоянное внимание к его персоне и творчеству само по себе говорит об интересе публики.

Ранее стилист Анна Скороходова раскрыла, в каком амплуа будет выступать SHAMAN после 35 лет.