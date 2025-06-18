Безукоризненный Бобровский, хладнокровный Барков и неистовый Маршан: главные герои «Флориды»

«Флорида Пантерз» во второй раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии из шести матчей «Эдмонтон Ойлерз». Портал «Подмосковье сегодня» выделяет главных творцов победы «Флориды».

Сергей Бобровский

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

Российский голкипер второй год подряд провел вдохновенный плей-офф и заслуживал «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку Кубка Стэнли).

Бобровский одержал 16 побед в 23 матчах плей-офф. Три игры он завершил на ноль. Российский голкипер был близок и к четвертому шатауту, но пропустил шайбу в шестом матче финала уже при счете 5:0, когда до празднования оставалась пара минут.

Значение Бобровского для «Флориды» невозможно оценить в цифрах. Голкипер выручал в очень сложных моментах, когда натиск «Эдмонтона» становился особенно мощным. Непробиваемость российского вратаря в таких ситуациях вдохновляла партнеров и заставляла нападающих соперника опускать руки.

Александр Барков

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

Капитан «Флориды» с финским и российским гражданством провел плей-офф на высочайшем уровне. Недаром Барков считается одним из лучших двусторонних форвардов в НХЛ. Второй год подряд (и третий раз в карьере) он получил по итогам сезона «Селки Трофи» — приз лучшему нападающему оборонительного плана.

Вместе с Картером Верхаге Барков стал лучшим ассистентом команды в плей-офф — по 16 голевых передач. Также на счету капитана «Флориды» шесть заброшенных шайб.

Сэм Беннетт

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

Центр второго звена «Флориды» неожиданно стал лучшим снайпером плей-офф, забросив 15 шайб. Этот фактор перевесил в его пользу при голосовании за «Конн Смайт Трофи».

Беннетт стал всего четвертым действующим игроков с 15+ голами в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее этот рубеж покорялся Сидни Кросби, Александру Овечкину и Заку Хайману.

Беннетт показал себя настоящим кубковым бойцом: навязывал сопернику силовую борьбу и умело сражался на пятачке. У 28-летнего форварда истекает действующий контракт, и «Флориде» придется приложить серьезные усилия, чтобы не выпустить игрока на рынок неограниченно свободных агентов.

Брэд Маршан

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

В дедлайн «Флорида» выменяла 37-летнего капитана «Бостона» всего лишь за условный выбор во втором раунде драфта 2027 года и получила ценнейшего кубкового бойца. Свой первый Кубок Стэнли Маршан выиграл с «Брюинз» еще 14 лет назад.

Ветеран набрал в плей-офф 20 (10+10) очков — шестое место в команде по результативности. Но главное, Маршан переформатировал смысл третьего звена «Флориды» с Антоном Лунделлом и Еету Луостариненом. Ранее сочетание с финнами считалось в «Пантерз» прежде всего оборонительным. Но благодаря умению Маршана сохранять шайбу в чужой зоне и снабжать партнеров передачами звено мощно прибавило и в атакующих действиях: у Луостаринена 19 очков, у Лунделла — 18.

Маршан до сих пор — один из самых страстных игроков лиги, а без таких «зажигалок» Кубок Стэнли не выигрывается.

Сэм Райнхарт

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

Нападающий первой тройки в итоге стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф — 23 (11+12) очка.

В шестом матче финала он оформил покер (пусть две последние шайбы Райнхарт и забивал уже в пустые ворота).

Ранее покер в финале делали всего пять игроков. Последнее такое достижение принадлежит легенде «Монреаля» Морису Ришару и датируется 1957 годом.