Безумие в НХЛ накануне открытия рынка: новые контракты подписали Марнер, Маршан, Кейн, Проворов и Кузьменко

1 июня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) открывается рынок свободных агентов. Накануне генменеджеры воспользовались последней возможностью переподписать игроков, у которых заканчиваются контракты и которые, таким образом, могли бы стать доступны для любого клуба.

В последний день июня прошла целая череда громких подписаний. «Подмосковье сегодня» отмечает самые знаковые.

«Торонто» подписало Марнера, чтобы обменять в «Вегас»

«Торонто Мейпл Лифс» все-таки подписали одну из своих главных звезд Митча Марнера. В минувшем сезоне нападающий выбил рекордные для себя 102 (27+75) очка, а еще трижды выбирался за отметку 90+.

Фото: [ ХК «Торонто Мейпл Лифс» ]

Марнер получил восьмилетний контракт с кэпхитом $12 млн и стал одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

Впрочем, как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, «Мейпл Лифс» заключили с форвардом контракт, чтобы не потерять его без всякой компенсации. По его данным, «Торонто» уже обменяло Марнера в «Вегас Голден Найтс» на центрфорварда третьего-четвертого звена Николя Руа. Официально о трейде еще не сообщалось, вероятно, кроме Руа, «Торонто» получит еще что-нибудь, какие-то драфт-пики.

Казалось бы, платежке «Вегаса» не должна была выдержать такого количества звезд с большими контрактами. Но паузу в карьере из-за травм взял 35-летний защитник Алекс Пьетранджело, и его зарплата в $8,8 млн не будет учитываться под «кепкой».

«Флорида» сохранила и Маршана, и Экблада

Обладатели Кубка Стэнли совершили почти невероятное, сохранив трех важнейших игроков, которые могли стать неограниченно свободными агентами. Генменеджер Билл Зито на такую возможность намекал, но в это верилось с трудом: контракты Сэма Беннетта, Брэда Маршана и Аарона Экблада вряд ли могли уместиться под потолком зарплат.

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

В первую очередь, «Флорида» подписала обладателя «Конн Смайт Трофи» Беннетта, дав ему восьмилетний контракт с кэпхитом $8 млн. А накануне было объявлено о заключении новых соглашений с Маршаном ($5,25 млн, шесть лет) и Экбладом ($6,1 млн, восемь лет).

«Флорида» пошла на ту же хитрость, что и «Тампа», подписывавшая Янни Гурда. Игрокам дали контракты на меньшую сумму, чем они заслуживали, но на более длительный срок, так сказать, оплата в рассрочку.

Особенно вопиющим выглядит контракт Маршана, которому сейчас 37 лет. В плей-офф нападающий показал все свои лучшие качества и играл точно не в ветеранский хоккей, но сложно представить, что Маршан проведет в НХЛ еще шесть сезонов. Просто по окончании карьеры «Флорида» отправит хоккеиста в список долгосрочно травмированных, чтобы его зарплата не учитывалась под потолком, а пенсионер-Маршан продолжит получать свои деньги.

Экбладу всего 29, но с его историей травм восьмилетний контракт также выглядит сомнительным.

«Эдмонтон» не поскупился на зарплату для Бушара

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

Как и ожидалось, «Эдмонтон Ойлерз» не пожалели денег для нового контракта Эвану Бушару, основному защитнику большинства.

Бушар получил контракт с кэпхитом $10,5 млн, правда, сроком всего на четыре года. Больше из защитников в НХЛ зарабатывают за год только Эрик Карлссон из «Питтсбурга» с безумным контрактом в $11,5 млн, а также Расмус Далин из «Баффало» И Дрю Даути из «Лос-Анджелеса» — по $11 млн.

В сезоне 2023/2024 Бушар набрал 82 очка, в сезоне 2024/2025 — 67 баллов, пятый результат среди защитников лиги. Но если по части помощи в атаке у Бушара все неплохо, то его игра в обороне вызывает серьезные вопросы, что и доказал минувший плей-офф.

Патрик Кэйн остался в «Детройте»

Фото: [ ХК «Детройт Ред Уингз» ]

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» Патрик Кэйн продлил контракт с «Детройтом» еще на один год. Его зарплата составит $3 млн в год.

В минувшем сезоне Кэйн зарабатывал $4 млн, в 72 матчах регулярного чемпионата он набрал 59 (21+38) очков. Уменьшение кэпхита не означает, что Кэйн станет зарабатывать меньше, потому что в контракт 36-летнего нападающего могут быть зашиты бонусы.

Российские истории

Отличные контракты заключили три российских хоккеиста, продлившись со своими прежними командами.

Фото: [ ХК «Коламбус Блю Джекетс» ]

Приличную прибавку к зарплате получил 28-летний защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов. Он подписал новый контракт с клубом — семь лет, кэпхит $8,5 млн. По предыдущему соглашению он получал $6,75 млн.

«Нью-Йорк Айлендерс» высоко оценили игру 25-летнего защитника Александра Романова. Он получил восьмилетний контракт с кэпхитом $6,25 млн. По предыдущему соглашению, хоккеист получал $2,5 млн.

В минувшем сезоне Романов набрал 20 (4+16) очков в 64 матчах. Но результативность — не главное его достоинство, россиянин зарекомендовал себя как очень надежный и очень жесткий защитник, при этом действующий в рамках правил — всего 20 минут штрафа.

В «Лос-Анджелесе» поверили в Андрея Кузьменко. 29-летний нападающий пришел в команду в дедлайн, причем «Кингз» стали его третьим клубом за сезон после «Калгари» и «Филадельфии».

Кузьменко лихо провел дебютный сезон в «Ванкувере» (74 очка), но потом его карьера пошла вниз, последовала череда обменов, и на горизонте замаячило возвращение в КХЛ. В «Лос-Анджелесе» Кузьменко нашли достойное место в атаке, в 22 матчах регулярки нападающий набрал 17 (5+12) очков, еще 6 (3+3) баллов записал на свой счет в шести играх плей-офф.

«Кингз» выписали нападающему годичный контракт с зарплатой $4,3 млн, и для Кузьменко это хорошая возможность доказать свою состоятельность в НХЛ.