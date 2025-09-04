Безумное межсезонье закончилось: самые шокирующие переходы в КХЛ

В пятницу, 5 сентября, матчем между финалистами Кубка Гагарина «Локомотивом» и «Трактором» стартует новый сезон в Континентальной хоккейной лиге.

Межсезонье в этом году получилось бурным и даже скандальным: подмосковный «Витязь» прекратил существование, «Куньлунь» провел ребрендинг и переехал в Санкт-Петербург, в СКА произошла масштабная революция, а также целый ряд неожиданных трансферов. Портал «Подмосковье сегодня» выделяет главные переходы внутри КХЛ.

Джош Ливо: «Салават Юлаев» ­— «Трактор»

Фото: [ ХК «Салават Юлаев» ]

В сезоне 2024/25 канадский нападающий уфимского клуба стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярного чемпионата КХЛ. Джош Ливо набрал 80 (49+31) очков и побил снайперский рекорд Сергея Мозякина, превзойдя его на одну заброшенную шайбу.

Перед плей-офф Ливо получил травму и в матчах Кубка Гагарина, казалось, выкладывался на сто процентов. Однако не этот факт стал главной причиной решения руководства клуба расторгнуть контракт с хоккеистом. «Салават Юлаев» испытывает финансовые сложности и не мог позволить себе высокую зарплату Ливо.

Канадец без труда нашел себе клуб в КХЛ, покидать Россию он не собирался. В НХЛ он считался большим талантом, но ни в одном из пяти клубов лиги, за которые выступал за океаном, так и не закрепился в основном составе. Теперь 32-летний форвард будет забивать за челябинский «Трактор».

Николай Голдобин: «Спартак» — СКА

Фото: [ ХК «Спартак» ]

Бывший форвард «Ванкувер Кэнакс» провел за красно-белых два года. В сезоне 2023/2024 Голдобин с 78 очками стал третьим бомбардиром КХЛ. В сезоне 2024/25 его результативность немного упала — 55 баллов, но он и матчей провел меньше. При этом нападающий все равно остался лучшим бомбардиром «Спартака».

У тренерского штаба возникли претензии по мотивации и самоотдаче Голдобина, и «Спартак» выставил форварда на драфт отказов, откуда его технично забрал СКА. Теперь Голдобин будет играть под руководством Игоря Ларионова, который в бытность агентом представлял интересы хоккеиста в НХЛ. Ларионов высоко ценил талант Голдобина, предрекал ему большое будущее, а теперь попробует реанимировать карьеру 29-летнего форварда после противоречивого прошлого сезона.

Владимир Ткачев: «Авангард» — «Металлург»

Фото: [ ХК «Авангард» ]

«Авангард» неожиданно расторг контракт с одним из самых звездных игроков КХЛ. Владимир Ткачев феерил в позапрошлом сезоне (75 очков в 58 матчах), а прошлую регулярку почти полностью пропустил. После расторжения контракта в хоккейном мире сразу заговорили о необходимости менять регламент КХЛ и сделать контракты игроков более защищенными.

За Ткачевым охотились многие топ-клубы. Но к моменту разрыва с «Авангардом» у большинства из них платежки были забиты, из-за чего ЦСКА и «Ак Барс» не смогли договориться с игроком. Зато договорился «Металлург».

Рид Буше: «Авангард» — «Автомобилист»

Фото: [ ХК «Авангард» ]

31-летний американец провел в Омске четыре сезона, в лучшем из которых выбил 78 очков в 64 матчах. Буше хотел продолжить выступать за «Авангард», но, по его словам, так и не получил конкретного финального предложения.

Теперь Буше обещает выкладываться по максимуму в играх против своего бывшего клуба.

По данным СМИ, в «Автомобилисте, с которым форвард подписал однолетнее соглашение, Буше будет зарабатывать 90 млн руб. плюс бонусы.

Сергей Толчинский: СКА — «Металлург»

Фото: [ ХК СКА ]

Минувший сезон у 30-летнего фоварда получился не самым удачным: пропустил немало из-за травмы, в 48 матчах набрал лишь 16 очков. Тогда как в двух предыдущих сезонах в СКА и «Авангарде» у него было 54 и 56 баллов соответственно.

Известный тренер Владимир Плющев считает, что в «Металлурге», куда перешел Толчинский, собралось слишком много «чижиков» ­­­— быстрых, техничных, но низкорослых хоккеистов. Рост Сергея — 174 см. У других новобранцев команды Дерека Барака и Руслана Исхакова — 173 и 171 см соответственно. Чуть выше Владимир Ткачев — 178 см.

Голкипер «Металлурга» Илья Набоков не видит в этом проблемы: это все боевитые игроки, которые, несмотря на габариты, будут активно играть на пятаке.

Александр Волков: «Динамо» (Минск) — «Авангард»

Фото: [ ХК «Динамо» (Минск) ]

«Авангард» был в центре внимания в нынешнее межсезонье. Некоторых экспертов такая активность смущала, и действия менеджмента они называли хаосом. Действительно, отказаться от Владимира Ткачева и Рида Буше — смелое решение.

Но Ги Буше, канадский наставник омичей, решил сделать ставку на более силовой хоккей. Для такой игры нужны универсальные солдаты, способные биться на обеих сторонах площадки.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа Бэй-Лайтнинг» Александр Волков нужными характеристиками обладает. В двух сезонах в Минске он набирал 48 и 42 очка и активно оказывал силовое воздействие на соперника.

Зак Фукале: «Трактор» — «Динамо» (Минск)

Фото: [ ХК « Трактор» ]

Переход одного из лучших голкиперов лиги из клуба, игравшего в финале Кубка Гагарина, стал сюрпризом. По окончании сезона словак становился неограниченно свободным агентом. Фукале ждал предложений из НХЛ — в свое время он ярко дебютировал за «Вашингтон Кэпиталз». Предложений не последовало, и голкипер перешел в минское «Динамо».

Как выяснилось, решающим фактором стала финансовая составляющая. По данным «Спорт-Экспресса», в Минске голкипер будет зарабатывать 70 млн руб. в год. Еще 10 млн руб. предусмотрены в контракте в виде бонусов. В Челябинске Фукале получал вдвое меньше — 40 млн руб. Теперь же он станет самым высокооплачиваемым вратарем в КХЛ.