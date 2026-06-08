Жара до +32 и грозы с дождями: синоптик Ильин рассказал, когда в Подмосковье начнется «полоса везения» для дачников

Жителей Московской области предупредили о погодных «американских горках». В ближайшие дни столбики термометров взлетят до +32 градусов, но жару будут разбавлять кратковременные дожди и грозы. Синоптик Александр Ильин рассказал, когда ждать осадков и не испортит ли ливень празднование Дня России.

Ведущий метеоролог Александр Ильин поделился прогнозом на текущую неделю. Во вторник, 9 июня, в регионе переменная облачность, ночью +10…+15, днем +25…+30, местами возможны кратковременные дожди и грозы. В столице воздух прогреется до +31. В среду — похожая картина: ночью +11…+16, днем +26…+31, в отдельных районах осадки и грозы. Самым жарким днем станет четверг, 11 июня: температура поднимется до +27…+32, и снова местами не исключены кратковременные дожди с грозой.

В День России, 12 июня, характер погоды начнет меняться. Ночью +15…+20, днем жара сохранится — до +32 градусов, но небо затянут облака, и местами пройдет небольшой дождь. А вот в субботу, 13 июня, осадки прекратятся: ночью +15…+20, днем снова +27…+32, переменная облачность и слабый ветер.

Ильин подчеркнул: всю неделю температурный фон будет значительно превышать климатическую норму. Жителям стоит учитывать вероятность локальных гроз, особенно во вторник-четверг в дневные часы. Тем, кто планирует пикники или работы на огороде, лучше следить за небом. Жара не отступит, но внезапный ливень может застать врасплох. Зонтик и дождевик в такие дни не помешают.

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