Шел на дело с заклинанием невидимости: вор обмотал голову тканью, попросил прощения у духов и украл ящики из храма

Вор из Бангкока решил, что магия сильнее видеонаблюдения. 43-летний охранник Ратчатхан перед кражей в легендарном буддийском храме Ват Пхо (объект ЮНЕСКО) извинился перед духами и произнес заклинание невидимости. Затем обмотал голову белой тканью, вынес два ящика для пожертвований на 4,5 тысячи рублей… и попался на камеры. Теперь ему грозит новый срок. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в храме Ват Пхо — первом буддийском храме Бангкока, построенном в XII веке. 30 мая камеры наблюдения зафиксировали мужчину с головой, закутанной в белую ткань. Он беспрепятственно вынес через входную дверь два ящика для пожертвований. Позже их нашли разбитыми в одном из помещений.

Сумма ущерба — две тысячи батов (около 4,5 тысячи рублей). Полиция быстро опознала вора по записям с разных камер. Им оказался 43-летний Ратчатхан, работавший охранником. Мужчина признался: перед кражей он заручился поддержкой духов — попросил у них прощения и прочитал заклинание невидимости. Но магия подвела. Камеры оказались сильнее.

Выяснилось, что Ратчатхан уже отбывал тюремный срок за воровство в другой провинции. После освобождения переехал в Бангкок и устроился охранником. Теперь его снова ждет скамья подсудимых. Ват Пхо — одна из самых почитаемых буддийских святынь Таиланда, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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