Битва «Краснодара» и «Зенита», волевые победы «Спартака» и ЦСКА: обзор РПЛ

«Зенит» победил в матче тура

В центральном матче тура «Краснодар» принимал «Зенит». Перед встречей эксперты отдавали преимущество хозяевам, которые уверенно лидировали в чемпионате, тогда как у петербургского клуба наблюдались проблемы в игре.

Матч получился темповым и жестким. Арбитр Сергей Карасев раздал футболистам восемь желтых карточек. Особенно были недовольны игроки «Краснодара» (на их долю пришлось пять горчичников), считавшие, что судья слишком часто прерывает игру.

В первом тайме при в целом равном футболе больше моментов было у «Краснодара», но во второй половине «Зенит» сумел реализовать свои шансы. Максим Глушенков на 60-й минуте с острого угла пробил между ног Станиславу Агкацеву, а в концовке матча ассистировал Луису Энрике — 2:0 в пользу «Зенита», сократившего расстояние от «Краснодара» до трех очков.

«Спартак» и ЦСКА проиграли первые таймы

Фото: [ ФК «Спартак» ]

«Спартак» принимал «Крылья Советов» и уже на седьмой минуте горел после гола Владимира Игнатенко. Тренерский штаб красно-белых произвел две замены еще в первом тайме, еще две — в перерыве. «Спартак» прижал соперника к воротам, и Манфред Угальде дублем принес хозяевам победу — 2:1.

Для лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона это были первые голы в нынешнем чемпионате.

ЦСКА после первого тайма уступал «Сочи». На 39-й минуте отличный удар удался Антону Зиньковскому. Армейцы вышли вперед после двух пенальти на 58-й и 68-й минутах, оба удара реализовал Иван Обляков. После матча вингер «Сочи» Зиньковский усомнился в справедливости назначения первого 11-метрового: «Слишком он дешевый».

В компенсированное время голкипер «Сочи» Юрий Дюпин побежал помогать команде на угловом. Армейцы отбились, Матвей Кисляк добежал первым, отправил мяч в пустые ворота и сделал победу достаточно весомой по счету — 3:1.

«Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью

Фото: [ ФК «Динамо» (Махачкала) ]

Локомотив» начал чемпионат с четырех побед кряду, но затем пять раз сыграл вничью. В девятом туре железнодорожники не смогли переиграть на выезде махачкалинское «Динамо» (1:1).

На 55-й минуте счет открыл Зелимхан Бакаев, а еще через десять минут он же оставил «Локомотив» в меньшинстве после второй желтой карточки.

«Динамо» отыгралось в компенсированное время. Миро добил мяч после розыгрыша штрафного. Само его назначение вызвало негодование у железнодорожников. Причем арбитр Василий Казарцев изначально показал на точку, но после консультации с ВАР пенальти отменил, но спорный фол со стороны Алексея Батракова все же зафиксировал.

«Балтика» не проигрывает девять матчей подряд

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Главная сенсация старта РПЛ калининградская «Балтика» продолжает сохранять ноль в графе «поражения». В отчетном туре балтийцы сыграли вничью с «Ростовом» — 0:0.

После назначения главным тренером Станислава Черчесова не проигрывает в РПЛ и «Ахмат». Грозненцы в компенсированное время вырвали победу у «Пари НН» (2:1). В составе «Ахмата» отличились Усман Ндонг (с пенальти) и Мануэл Келиано, за нижегородцев четвертый гол в сезоне забил Хуан Боселли.

Поправило свое положение московское «Динамо», обыграв в гостях «Оренбург» (3:1). Счет открыл Эль-Мехди Маухуб, остальные мячи были забиты в концовке матча. Максим Осипенко с пенальти увеличил счет, Ульви Бабаев довел его до крупного, но перед финальным свистком Максим Савельев один мяч отыграл.

«Рубин» отыграл два мяча в матче с «Акроном» (2:2). Хозяева вели после мячей Дмитрия Пестрякова и Кристияна Бистровича, но казанцы ответили голами Мирлинда Даку и Жака Сиве. Даку забил восьмой мяч в чемпионате и сравнялся по этому показателю с Алексеем Батраковым из «Локомотива».

Турнирное положение

«Краснодар», несмотря на поражение от «Зенита», остался лидером — 19 очков. Вплотную приблизился ЦСКА (18), по 17 баллов у «Балтики» и «Локомотива», 16 — у «Зенита». «Спартак» (15) добрался до первой шестерки, сравнявшись по очкам с «Рубином».

Далее располагаются московское «Динамо», «Ахмат» и «Крылья Советов» (по 12), «Ростов» и махачкалинское «Динамо» (по 9), «Акрон» и «Оренбург» (по 7), «Пари НН» (6). Замыкает турнирную таблицу ФК «Сочи» с единственным набранным очком.