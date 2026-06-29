Генпрокуратура РФ запустила проект «Вместе против коррупции!» с 1 мая

Молодым участникам предложили через творчество высказаться о проблеме коррупции. Работы — плакаты, рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему — можно подавать на сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2026 года.



В 2026 году Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о начале международного молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Инициатива нацелена на вовлечение молодежи в обсуждение темы коррупции и развитие у нее осознанного отношения к общественным процессам через творческие формы выражения.

Прием конкурсных заявок стартовал 1 мая и будет открыт до 1 октября 2026 года. Участникам предлагается подготовить работы, посвященные противодействию коррупции, в одном из форматов: плакат, рисунок или видеоролик. Материалы подаются через официальный сайт проекта.

Конкурс проводится в трех номинациях, где будут выбраны лучшие визуальные и видеоработы. К участию допускаются молодые люди двух возрастных категорий: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы уточнили, что правила участия размещены на официальном ресурсе и переведены на официальные языки Организации Объединенных Наций, что делает конкурс доступным для участников из разных стран. Подведение итогов запланировано ко Дню борьбы с коррупцией на международном уровне.