Вяльбе посоветовала Коростелеву уменьшить медийную активность

Коростелев и Дарья Непряева стали единственными представителями России на Олимпийских играх в лыжных гонках. Не получивший нейтральный статус Большунов назвал Игры в Италии «цирком» из-за отсутствия полноценной конкуренции. Коростелев ответил, что не все так просто, и задался вопросом, почему Большунов не получил возможность участвовать в соревнованиях.

«Савелий любит такое, он же должен быть звездой экрана и всех газет! Вот он теперь звезда. Но был бы более крутой звездой, если бы приехал с медалью с Олимпиады. А он приехал без нее. Мне кажется, надо притухнуть немного и тренироваться», — дала совет Вяльбе 22-летнему лыжнику.

Она указала, что слова Большунова про Олимпиаду не относились лично к Коростелеву, а позже он никак не отвечал своему оппоненту.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в концовке сезона несколько раз обыграл Коростелева после его возвращения с Олимпиады.