Телятина, куриная грудка и рыба: почему после бариатрической операции врачи советуют белковую пищу

Бариатрический хирург высшей квалификационной категории сети «СМ-Клиника» Сергей Визгалов рассказал Здоровью Mail, как именно менять образ жизни после бариатрии.

Как пояснил специалист, в течение первых двух-трех недель после проведенной операции пациент питается исключительно жидкой пищей. Лишь по прошествии этого срока к рациону понемногу начинают добавлять твердые продукты.

По словам эксперта, такая строгость связана с особенностями хирургической техники. При выполнении бариатрического вмешательства для соединения тканей используются специальные сшивающие препараты. Поэтому нагрузка на линию шва в этот период должна быть минимальной, чтобы избежать его расхождения.

В весь послеоперационный период, по словам хирурга, чрезвычайно важно неукоснительно соблюдать все рекомендации, которые даст пациенту лечащий врач-эндокринолог-диетолог. Главный принцип питания после бариатрии выглядит так: предпочтение следует отдавать белковой пище.

По данным специалиста, в рационе должны преобладать нежирные сорта мяса — например, телятина или куриная грудка, а также рыба. При употреблении большого количества белка чувство сытости сохраняется значительно дольше, чем при употреблении жиров или углеводов.

«Если пациент после операции продолжить употреблять фастфуд, сдобу, сгущенку, пирожные, торты, сладкие фрукты в большом количестве, то их избыток будет откладываться в виде жира, что перечеркнет результат работы», — Здоровью Mail рассказал бариатрический хирург высшей категории «СМ-Клиника» Сергей Визгалов.

