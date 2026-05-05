Как правильно утилизировать чистящие средства: что нельзя выбрасывать в мусор

Некоторые привычные чистящие средства нельзя просто выбрасывать в обычное мусорное ведро или выливать в раковину, даже если они свободно продаются в магазинах и кажутся безвредными, пишет The Mirror. Эксперты по отходам предупреждают: часть бытовой химии содержит едкие, токсичные или реактивные вещества, опасные для людей и окружающей среды.

Пустые пластиковые бутылки от средств для мытья посуды, стиральных гелей или чистящих спреев обычно можно отправлять на переработку, если они полностью опустошены и промыты. То же касается чистой картонной упаковки. Аэрозольные баллоны можно сдавать только пустыми: их нельзя прокалывать, раздавливать или выбрасывать с остатками содержимого.

А вот влажные чистящие салфетки не подходят для переработки, даже если на упаковке указано, что их можно смывать.

К средствам, которые не стоит выбрасывать в обычный мусор, относятся очистители с отбеливателем, средства для духовок, жидкости для прочистки труб, дезинфицирующие и антибактериальные спреи, средства для снятия полироли с пола, не до конца пустые аэрозоли, а также продукты с пометками «едкое», «токсичное», «вредное» или «раздражающее».

Остатки такой химии не следует выливать в раковину или канализацию. Лучше свериться с инструкцией на упаковке, плотно закрыть емкость и передать ее в пункт приема опасных бытовых отходов.