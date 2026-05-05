«Он знал о запрете и специально отвез ребенка»: Елена Товстик обвинила бывшего мужа в безжалостном отношении к детям

Более 20 лет брака, миллиардные состояния, шестеро детей и развод, который никак не закончится мирно. История Романа и Елены Товстик получила новый, крайне неприятный эпизод. На этот раз жертвой семейных разборок стал их 12-летний сын, пишет Super.ru.

Елена Товстик наложила запрет на выезд ребенка за границу. О том, что мальчика не выпустят из страны, отец, как уверяет Елена, был прекрасно осведомлен. Тем не менее Роман Товстик повез сына в аэропорт, и там, на паспортном контроле, мальчику сообщили, что он не может покинуть Россию. Ребенок, разумеется, был расстроен, а его отец просто улетел отдыхать дальше.

Елена не скрывает своего возмущения. По ее словам, Роман знал о запрете и намеренно создал эту ситуацию, чтобы выставить ее виноватой перед сыном.

«Он безжалостен», — заявила бывшая супруга.

Она также напомнила, что их брак дал трещину после того, как Роман закрутил роман с телеведущей Полиной Дибровой. Хотя сам Роман отрицает ее причастность к разводу, Елена уверена в обратном. Однако она добавляет, что проблемы в семье начались задолго до появления новой пассии.

