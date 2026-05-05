Компания из ОЭЗ «Дубна» выпускает 600 тыс. медицинских изделий в месяц

В особой экономической зоне «Дубна» предприятие вышло на стабильный выпуск медицинских изделий — до 600 тыс. единиц ежемесячно. По информации Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, по итогам 2026 года общий объем производства превысил прошлогодние показатели почти на 20%, что свидетельствует о динамичном развитии предприятия и растущем спросе на отечественную медицинскую продукцию.

Успех компании во многом обусловлен стратегическим решением разместить производство на площадке ОЭЗ «Дубна». Масштабная инвестиция в размере более 400 млн руб. позволила создать современное автоматизированное предприятие, где сегодня трудятся около 30 специалистов.

Производственная линейка компании охватывает широкий спектр продукции для медицинской сферы. Особое место в ассортименте занимают инновационные разработки, призванные ускорить процессы заживления и облегчить состояние пациентов. Визитной карточкой предприятия «Эверс» стало раневое покрытие «Хитокол». Этот продукт выпускается в форме аэрогеля, в молекулярную структуру которого интегрирован регенерирующий коллаген. Дополнительно материал обогащен антимикробными и обезболивающими компонентами, что делает его универсальным средством для лечения сложных ран.

