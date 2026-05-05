В Королеве ликвидируют полуразрушенное жилое здание

В Королеве приступили к ликвидации аварийного объекта на улице Гагарина — сносят полуразрушенный жилой дом № 12. Об этом сообщила пресс‐служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Историческая постройка, возведенная в 1940‐х годах, когда‐то была многоквартирным домом общей площадью около 1100 кв. м. За десятилетия эксплуатации основные конструктивные элементы здания серьезно износились: несущие конструкции ослабли, коммуникации пришли в негодность, а состояние стен и перекрытий стало представлять прямую угрозу безопасности. В итоге дом признали ветхим, а его жителей расселили.

Изначально снос сооружения планировали провести в рамках договора о развитии застроенной территории. Однако компания‐застройщик, ответственная за реализацию проекта, обанкротилась. На протяжении долгого времени оно постепенно разрушалось, становилось мишенью для вандалов и неоднократно подвергалось возгораниям. В результате пожаров обрушилась кровля, появились масштабные повреждения стен, а само строение превратилось в источник повышенной опасности.

Особую тревогу вызывало расположение аварийного дома: он находился в непосредственной близости от жилой застройки. Это создавало реальную угрозу для местных жителей — как из‐за риска дальнейшего обрушения конструкций, так и из‐за возможных новых возгораний. Граждане активно обращались с жалобами через портал «Добродел», требуя ликвидировать опасный объект и привести прилегающую территорию в порядок.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки осенью прошлого года, когда завершилось предоставление нового жилья всем зарегистрированным в доме гражданам. Некоторые жильцы ранее отказывались от предложенных вариантов, но в итоге вопрос удалось урегулировать. После завершения расселения здание включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

На текущий момент основные строительные конструкции уже демонтированы, на площадке ведутся работы по расчистке территории. По плану все мероприятия должны быть завершены до конца текущего месяца.

