Рома Желудь раскрыл, какой гонорар получил за участие в шоу «Звезды под капельницей»

Блогер Рома Желудь, имя которого не сходит со страниц светской хроники после участия в скандальном шоу «Звезды под капельницей», наконец раскрыл некоторые финансовые подробности своего участия, пишет Super.ru. В откровенном разговоре с Ксенией Собчак он признался, что гонорар за проект составил несколько миллионов рублей.

Точную сумму, правда, блогер назвать отказался — условия контракта не позволяют.

«Скажем так, это были очень приличные деньги», — многозначительно заметил Рома.

Интересно, что у Желудя был выбор: он мог отправиться не под капельницу, а в Африку, куда его тоже приглашали. Однако африканское приключение сулило куда меньший гонорар. Причина, по словам Ромы, в том, что «Звезды в Африке» не так сильно влияют на репутацию и имидж участника, а значит, и платят за это меньше.

Но не все в семье блогера разделяют его радость от большого заработка. Его бабушка, Алла Ивановна, по словам внука, разочаровалась в нем после участия в проекте. Пожилая женщина, однако, не теряет надежды, что этот скандальный опыт подтолкнет Рому к позитивным изменениям в жизни.

Сам блогер к бабушкиным переживаниям относится с пониманием, но о своем выборе, кажется, не жалеет. Ведь несколько миллионов рублей — это, как ни крути, серьезный аргумент.

