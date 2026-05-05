От +28 до +8: как перепад температур в 20 градусов ударит по здоровью жителей Подмосковья

Синоптики прогнозируют уникальное погодное явление в Московской области: 6 мая воздух прогреется до +28 градусов — такая жара в начале мая бывает раз в 10-15 лет. Однако уже к праздничным выходным температура рухнет до +8-10 градусов. Перепад составит почти 20 градусов за три дня. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» выяснил у главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова, чем опасны такие «температурные качели» и как к ним подготовиться.

«Качели» бьют по сосудам

Врач Осипов подтвердил: резкие перепады температуры — это не просто дискомфорт, а реальная угроза для здоровья, особенно для сердечников. Он отметил, что во время недавних погодных скачков — жары после снегопадов — в Подмосковье в два раза увеличилось количество пациентов с инфарктами и инсультами.

По его словам, врачи видят прямую связь: перепады внешнего давления влияют на артериальное давление пациентов. Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы попадают в зону особого риска.

«Мы видим склонность к повышению артериального давления, к гипертоническому кризу. Сердечники очень подвержены этому», — подчеркнул эксперт.

Как подготовиться: главный совет врача

Для метеозависимых людей и пациентов с хроническими заболеваниями Осипов дал четкие рекомендации.

«Необходимо строго принимать препараты, назначенные врачом. Принимать постоянно», — сказал главврач.

Второй совет — избегать физических нагрузок. На вопрос, стоит ли отказываться от поездки на дачу, медик ответил отрицательно.

«На дачу ехать можно, но без физических нагрузок. Сейчас как раз нужно выезжать на природу и отдыхать», — пояснил он.

Шашлык под запретом: что нельзя есть при перепадах

Питание в период температурных качелей тоже требует коррекции. Главный врач Домодедовской больницы посоветовал пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы исключить соленое, острое и раздражающие продукты, которые могут вызвать изменение артериального давления. Под запрет попадают домашние заготовки и все, где много соли: она задерживает жидкость в организме и провоцирует повышение давления. А вот от традиционного шашлыка на майские полностью отказываться не стоит.

«Можно шашлык из курицы, нежирный. Все зависит от способа приготовления», — уточнил врач.

Для здоровых людей — без последствий

Осипов успокоил тех, у кого нет хронических заболеваний.

«Для здоровых людей последствия таких температурных качелей мы не видим», — заявил он.

Однако для всех, кто в группе риска, рецепт один: строгий прием препаратов, отдых на природе без физических нагрузок и отказ от соленого.

