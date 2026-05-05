Метро, которого нет: в Омске продают недостроенный корпус подземки

Степень готовности объекта, по официальным данным, составляет всего 12%. Региональное министерство имущественных отношений во вторник, 5 мая, опубликовало соответствующий аукционный лот на официальном портале «ГИС Торги».

В техническом описании объекта уточняется, что общая площадь выставляемого на продажу сооружения составляет 17 911 кв. м. Стартовая цена, назначенная продавцом, — 285,116 млн руб. Для участия в торгах потенциальным покупателям необходимо будет внести задаток. Его размер установлен в размере 20% от начальной цены, что составляет более 57 млн руб.

По данным издания, недостроенный инженерный корпус омской подземки был включен в региональный план приватизации еще в 2024 году. Областное правительство предполагает, что посредством продажи этого давнего недостроя удастся сократить бюджетные расходы на его содержание.

