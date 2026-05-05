В Подмосковье здоровье с начала года проверили более 500 тыс. детей

С начала 2026 года профилактические медицинские осмотры для проверки здоровья прошли почти 530 тыс. детей, это позволяет своевременно выявить болезни и назначить лечение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Профилактические медицинские осмотры проводятся не только в поликлиниках, но и в образовательных учреждениях — школах и детских садах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По словам министра, с результатами диагностики можно будет ознакомиться в электронной медкарте детей, поэтому родителям они будут доступны в режиме онлайн. Данные отобразятся в личном кабинете на региональном портале госуслуг в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.