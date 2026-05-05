Кондитерская компания из Егорьевска стала участником федерального проекта «Производительность труда»

Кондитерская компания из городского округа Егорьевск присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Как проинформировала пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, этот шаг открывает перед предприятием новые перспективы развития и дает доступ к комплексу современных инструментов повышения эффективности.

Старт совместной работы ознаменовался проведением развернутого совещания на территории самой фабрики. Специалисты Регионального центра компетенций Московской области встретились с управленческим составом и ключевыми сотрудниками компании, чтобы детально обсудить предстоящие изменения. В центре внимания — внедрение принципов бережливого производства, которые уже доказали свою результативность на множестве российских предприятий. Подход нацелен не на радикальную модернизацию оборудования, а на оптимизацию существующих процессов: выявление скрытых резервов, сокращение потерь и повышение качества продукции за счет грамотной организации труда.

Пилотной площадкой для внедрения новшеств станет участок по изготовлению конфет с нежным суфле — одно из ключевых направлений ООО «Машины сладости». Эксперты РЦК проведут глубокий аудит всего производственного цикла: от приемки сырья и его подготовки до финальной упаковки готовой продукции. Специалисты скрупулезно изучат каждый этап, замерят временные затраты, оценят загрузку оборудования и персонала, проанализируют логистику внутри цеха. Особое внимание уделят поиску «узких мест» — участков, где возникают задержки, перерасход материалов или излишние трудозатраты. После диагностики разработают индивидуальные решения для устранения выявленных проблем: скорректируют маршруты перемещения заготовок, перераспределят обязанности между сотрудниками, оптимизируют график работы оборудования.

