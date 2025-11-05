Битвы титанов: «Бавария» обыграла ПСЖ, «Ливерпуль» дожал «Реал» — обзор Лиги чемпионов

«Бавария» в меньшинстве устояла против обладателя трофея

Мюнхенский клуб мощно начал в Париже против ПСЖ, и за полчаса Луис Диас дважды забил в ворота действующих победителей Лиги чемпионов. Колумбиец к концу тайма превратился из героя в антигероя: прыгнул в ноги Ашрафу Хакими, нанес марокканцу тяжелую травму и получил заслуженную красную карточку.

«Бавария» в меньшинстве успешно оборонялась, позволив лишь сократить счет — отличился Жоау Невеш.

Мюнхенцы идут в сезоне по сумасшедшему графику. «Бавария» выиграла 16 матчей подряд во всех турнирах, то есть все, которые успела сыграть. ПСЖ же потерял не только Хакими, но и обладателя Золотого мяча Усмана Дембеле, у которого случился рецидив травмы.

«Ливерпуль» запрессинговал «Реал»

Фото: [ УЕФА ]

«Ливерпуль» принимал «Реал». Главный тренер Королевского клуба Хаби Алонсо приехал в город, где провел значительную часть карьеры в качестве игрока. Но встретили «Реал» неласково: «Ливерпуль» прессинговал весь матч, практически не дав ничего создать сопернику.

«Ливерпуль» забил единственный мяч на 61-й минуте, отличился Алексис Мак Аллистер: и до, и после мадридцев спасал Тибо Куртуа.

«Не думаю, что надо говорить про взлеты и падения. Мы должны воспринимать это как единичное поражение. Мы хорошо боролись, играли на равных с ними. Обязательно сделаем выводы. Мы не уступали им ни а чем, но во втором тайме они прибавили, превзошли нас по моментам. Куртуа был великолепен», — сказал после матча Хаби Алонсо.

Английские разгромы

Два матча игрового дня завершились с крупным счетом. Обе победы — на счету английских клубов.

Фото: [ Микель Мерино/УЕФА ]

«Арсенал» уверенно лидирует в АПЛ и безукоризнен в Лиге чемпионов. На этот раз «канониры» в гостях обыграли пражскую «Славию» (3:0). В первом тайме Букайо Сака реализовал пенальти, назначенный за игру рукой, а после перерыва дубль оформил Микель Мерино.

Микель Артета выпустил на 73-й минуте 15-летнего Макса Доумэна, который стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» разгромил «Копенгаген» (4:0). Бреннан Джонсон и Уилсон Одобер создали комфортное преимущество. Джонсон в начале второго тайма получил красную карточку, но это не остановило лондонцев. Микки ван де Вен забил после впечатляющего сольного прохода, а Жоау Палинья отличился в контратаке.

Головин сыграл против Хайкина

Фото: [ УЕФА ]

«Монако» Александра Головина обыграл «Буде/Глимт» Никиты Хайкина. Российский полузащитник вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Единственный мяч в конце первого тайма забил Фоларин Балогун, впервые отличившись в Лиге чемпионов.

Норвежский клуб предпринимал попытки отыграться, но все перечеркнула красная карточка Йостейна Гуннерсена.

«Монако» впервые победил в текущем турнире: до этого были две ничьих и поражение.

«Я счастлив. Это важнейшая победа. Сегодня нужно было побеждать, чтобы сохранить шансы в этой кампании. Мы играли против хорошей команды. «Буде/Глимт» доминировал, но мы хорошо оборонялись всей командой и хладнокровно использовали свои моменты», — сказал главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли.

Другие результаты

«Атлетико» одержал уверенную победу над бельгийским «Юнионом» (3:1). Хулиан Альварес, Конор Галлахер и Маркос Льоренте забили за мадридцев, гости ответили лишь голом Росса Сайкса.

«Олимпиакос» был близок к победе в матче с ПСВ (1:1). Греки вели в счете после выстрела Желсона Мартинша в девятку, но в концовке Пепи сравнял счет.

С таким же счетом завершился матч «Ювентус» — «Спортинг». Гости повели после удара Максимилиано Араухо, но Душан Влахович спас очко в первой домашней игре команды под руководством Лучано Спаллетти.

«Наполи» и «Айнтрахт» мячей не забили.

Турнирную таблицу Лиги чемпионов возглавляют «Бавария» и «Арсенал», одержавшие четыре победы в четырех матчах.