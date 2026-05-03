«Знамя над Рейхстагом»: в Химках общественник Миронов выступил на патриотической лекции

В подмосковных Химках в субботу, 2 мая, в спортивном комплексе «Родина» прошла лекция, посвященная знаковому событию Великой Отечественной войны — Дню водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году.

Участниками встречи, которая, по мнению организаторов, стала напоминанием о моменте, навсегда изменившем ход истории и олицетворяющем триумф мужества и силы духа, стали юные спортсмены, их родители и педагоги. Присутствовали на мероприятии и почетные гости. С приветственным словом к собравшимся обратился лидер общественного движения «Поддержка» Павел Миронов.

«Знамя Победы над Рейхстагом — это символ стойкости и единства нашего народа. Такие встречи помогают молодежи понять, какой ценой была достигнута Победа и почему память о ней должна жить в сердцах новых поколений. Спорт воспитывает характер, а знание истории формирует внутренний стержень и чувство ответственности за страну», — отметил Павел Миронов.

В ходе лекции организаторы подробно рассказали участникам о завершающем этапе Берлинской наступательной операции, о тяжелых кровопролитных боях за столицу нацистской Германии и, наконец, о решающем штурме здания Рейхстага.

Отдельный блок программы был посвящен подвигу советских солдат Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые именно 30 апреля 1945 года водрузили Знамя Победы. Этот исторический момент, как отмечалось в ходе встречи, стал универсальным символом окончательного и полного разгрома фашистской идеологии.

Говорили на лекции и о знаменитой фотографии, которую сделал военный корреспондент Евгений Халдей. Этот легендарный снимок, запечатлевший красное знамя, реющее над поверженным Берлином, в считанные дни облетел весь мир. По сей день он остается одним из главных визуальных символов Победы советского народа.

«Для спортсменов особенно важно слышать такие истории. Победа в спорте, как и в жизни, требует силы воли, дисциплины и веры в результат. Подвиг защитников Отечества — это пример того, как характер и сплоченность помогают достигать великих целей. Мы должны воспитывать у молодежи уважение к прошлому и стремление быть достойными наследниками поколения победителей», — подчеркнул депутат, Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

Организаторы встречи отметили, что подобные мероприятия — лишь часть системной работы, которая ежедневно проводится в Химках. В городском округе проходят десятки различных событий: мастер-классы, открытые уроки, патриотические кинопоказы, спортивные и культурные акции, встречи с участниками специальной военной операции и многие другие. Такая последовательная работа, по их мнению, помогает формировать сплоченное гражданское общество и бережно хранить память о героическом прошлом страны для будущих поколений.

