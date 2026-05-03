Золушки на параде 9 мая: в Перми вспоминают случай с потерянной туфелькой 2024 года

В воскресенье, 3 мая, на Октябрьской площади в Перми прошла первая репетиция Парада Победы, который ежегодно проводится в честь 9 Мая, сообщил properm.ru. Корреспондент издания посмотрел, как проходила репетиция и предварительно узнал, кто может принимать парад в День Победы.

По информации издания, принимать предстоящий парад будет, предположительно, Виктор Батмазов — бывший министр территориальной безопасности Пермского края. Он имеет высокое звание генерал-майора. Журналист Properm.ru также обратил внимание на богатую коллекцию наград Батмазова. Среди них: орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, орден «За военные заслуги», орден Почета, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другие знаки отличия.

По данным издания, как правило, перед началом основного парада на площади выступают детские танцевальные коллективы. Как отмечается, на прошедшей репетиции юные артисты также оттачивали свое мастерство.

«Помните историю про Золушку, которая потеряла туфельку на Параде в 2024-м? Сотруднице ГУФСИН кто-то случайно наступил на ногу, но девушка продолжила чеканить шаг с одной босой ногой. Интересно, в этом году будут Золушки?» — отмечено в статье Properm.ru.

