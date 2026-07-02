Бобровский перешел в «Торонто», Демидов получил мощный контракт: в НХЛ открылся рынок свободных агентов

1 июля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) открылся рынок свободных агентов. Как обычно, в первый день рынка состоялся целый ряд громких обменов и подписаний. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает о сделках, в которых были задействованы россияне.

Бобровский нашел идеальный вариант

Накануне «Флорида» подписала шведского голкипера Якоба Маркстрема — это означало, что «Пантерз» не смогли договориться о новом контракте с 37-летним Сергеем Бобровским.

Двукратный обладатель «Везина Трофи» на рынке долго не залежался. «Торонто Мейпл Лифс» выкатили Бобровскому трехлетний контракт с кэпхитом $7 млн. Кажется, это оптимальный вариант и для клуба, давно нуждающегося в надежном первом номере, и для самого голкипера.

Покинул «Флориду» и второй российский голкипер. Даниил Тарасов подписался с «Детройт Ред Уингз» на год и $2 млн.

«Монреаль» не стал ждать

Фото: [ ХК «Монреаль Канадиенс» ]

У форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова остается еще год по контракту новичка. В дебютном сезоне он стал одним из лидеров команды. Поэтому в «Монреале» не стали ждать и озаботились заблаговременным продлением: так спокойнее для всех.

В итоге с сезона 2027/28 Демидов войдет в число самых высокооплачиваемых российских игроков с ежегодной зарплатой $9,125 млн. Россиянин будет зарабатывать больше, чем другие лидеры нападения «Хабс» Ник Сузуки, Коул Кофилд и Юрай Слафковски, у которых зарплата не дотягивает до $8 млн.

Контракт заключен на максимальный срок — восемь лет.

Михеев едет к Кучерову

Фото: [ ХК «Чикаго Блэкхокс» ]

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписали 31-летнего Илью Михеева. Форвард поиграл в «Торонто», «Ванкувере», а два минувших сезона провел в «Чикаго». В минувшем сезоне на его счету 36 (18+18) очков в 77 матчах.

Михеев заключил хороший контракт — четыре года, кэпхит $3,85 млн. Нападающий добавит «Тампе» скорости и боевитости и наверняка станет важной частью меньшинства. Никита Кучеров и Андрей Василевский быстро введут новичка в курс дела.

Кузьменко стал партнером Малкина

Фото: [ ХК «Лос-Анджелес Кингз» ]

Нападающий Андрей Кузьменко начнет пятый сезон в НХЛ в пятом клубе. После «Ванкувера», «Калгари», «Филадельфии» и «Лос-Анджелеса» будет «Питтсбург». Заокеанская карьера у бывшего форварда ЦСКА и СКА получается противоречивой. Однако снайперские качества Кузьменко по-прежнему ценятся достаточно высоко. «Пингвинз» выписали россиянину годичный контракт с зарплатой $5 млн.

Теперь «Питтсбург» может составить чисто российскую тройку, добавив Кузьменко в звено к Евгению Малкину и Егору Чинахову. Идея выглядит весьма перспективной.

Два защитника сменили клубы

Фото: [ ХК «Даллас Старз» ]

Новые клубы будут у защитников Ильи Любушкина и Шакира Мухамадуллина.

«Даллас Старз» решили почистить платежку и отправили домоседа Любушкина с его зарплатой в $3,25 млн и нападающего Маврика Бурка в «Нэшвилл Предаторз» в обмен на два драфт-пика.

«Эдмонтон Ойлерз» наконец-то избавились от едва ли не самого критикуемого защитника современности Дарнелла Нерса с его безумной зарплатой в $9,25 млн. Нерса обменяли в «Сан-Хосе Шаркс», а частью сделки стал Шакир Мухамадуллин. 24-летний защитник в минувшем сезоне уже сделал шаг вперед в карьере, а теперь будет играть с Коннором Макдэвидом.